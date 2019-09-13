واشنطن توافق على بيع المنظومات الصاروخية طراز “BGM-71 TOW” للمغرب

أبدت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على بيع منظومات صاروخية مضادة للدبابات للمغرب.

حسبما أفادت به وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته وكالة التعاون الأمني الدفاعي (ASCA) ،اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أنها موافقة على بيع منظومات صاروخية مضادة للدبابات من طراز BGM-71 TOW للمغرب.

وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، أن قيمة الصفقة المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بلغت 776 مليون دولار.

وبحسب الوكالة، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن وزارة الخارجية وافقت أيضا على بيع معدات إضافية لمقاتلات “إف 16” بقيمة 209 ملايين دولار.

وجاء في بيان الوكالة، أن الصفقة المقترحة تهدف إلى ضمان سلامة الحليف الكبير غير العضو في حلف الناتو.

كما قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي بتقديم الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.