والدان احتجزا ابنتهما في إسطبل لمدة 20 عاما!!

ألقت القوات الأمنية المغربية، في إحدى ضواحي مراكش، القبض على والدان احتجزا ابنتهما داخل إسطبل لمدة 20 عاما.

وتعيش المنطقة حالة من الصدمة، منذ الأربعاء الماضي، بسبب هذه الحادثة والتي هزت الرأي العام في المغرب.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الشرطة أوقفت الوالدين في “كفر البرجة”، الواقعة في ضواحي مراكش جنوب البلاد.

واللذان احتجزا ابنتهما لما يقارب العشرين سنة داخل اسطبل للبهائم، في ظروف أقل ما يقال عنها أنها وحشية ولا انسانية.

وكانت الفتاة قد تعرضت قبل سنوات للإغتصاب، ولربما هذا ما دفع أهلها لإحتجازها طيلة سنوات داخل اسطبل للمواشي، حسب نفس المصدر.

وتبلغ الفتاة من العمر حاليا الـ45 سنة، وقد نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، بسبب تدهور وضعها الصحي.

ولا تزال التحقيقات جارية مع الوالدين، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعتهما لإحتجاز فلذة كبدهما.

يذكر أن الجيران كانوا على علم بالحادث، لاسيما وأن بعض تجار المواشي كانوا يدخلون الإسطبل حيث الفتاة.