والدة حجام: “فرنسا ساعدت ابني لكن قلبه جزائري”

أكدت فتيحة حجام، والدة لاعب الخضر، خوان حجام، بأن نجلها متعلّق بالجزائر، منذ أن كان صغيرا، بالرغم من أنه ولد ونشأ في فرنسا.

وفي تصريحات خصت بها قناة “النهار” أمس الاثنين، من مدرجات ملعب 19 ماي بعنابة. أين حضرت لمتابعة تدريبات ابنها رفقة التشكيلة الوطنية، تحسبا لودية اليوم أمام تونس، أكدت فتيحة حجام، فخرها الكبير، بنجلها.

كما أضافت بخصوص تعلّقه الكبير بالجزائر: “صحيح أن فرنسا ساعدته كثيرا.. نعيش هناك ونأكل هناك وننام هناك، ولكن منذ أن كان صغيرا قلبه يميل للجزائر، وجميعنا قلوبنا ستبقى إلى الأبد للجزائر.”