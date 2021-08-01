والد ميغان ماركل يهددها بسبب طفليها!

قام والد الممثلة الأمريكية وزوجة الأمير البريطاني هاري، ميغان ماركل، بتهديدها، لعدم سماحها له برؤية هاريحفيديه.

وقال توماس، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أنه مستعد للذهاب إلى المحكمة لرؤية حفيديه”آرتشي” و”ليليبت”.

وتعهد والد ميغان، بمقاضاة إبنته وزوجها بسبب حقوق الزيارة، مشيرا إلى أنه لم ير حفيديه بعد.

وقال توماس: “سأقدم التماساً إلى محاكم كاليفورنيا، من أجل حقي في رؤية أحفادي في المستقبل القريب جداً”.

وأضاف: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأطلب من جلالة الملكة والعائلة البريطانية والعائلة المالكة السماح لـ”ليلي” بتعميدها لأول مرة في كنيسة الملكة.”

وإدعى توماس، إن إبنته وزوجها أبوين سيئين، وأنهما إرتكبا أخطاء كبيرة، في قراراتهما المتعلقة بتربية أطفالهما.

وتدهورت علاقة توماس مع إبنته ميغان قبل زفافها من الأمير هاري في عام 2018، بعد أن ضُبط بتزوير لقطات مصورين قبل حفل الزفاف، حتى إنقطعت العلاقة تماماً.