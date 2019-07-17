والي البرج يمنع سير السيارات يوم الجمعة لتفادي تكرار مجزرة جيجل

أصدر والي برج بوعريريج بن عمر بكوش، قرارا بمنع سير السيارات خلال يوم الجمعة، في مدينة البرج.

ويسري قرار والي برج بوعريريج خلال الأوقات التي تسبق مباراة النهائي بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي، وأثناءها وبعدها.

وحسب بيان أصدرته مصالح ولاية برج بوعريريج، فإن قرار الوالي يسري بداية من الساعة 6 مساء ولمدة 12 ساعة.

وأوضح البيان أن القرار يُطبق على إقليم بلدية برج بوعريريج، خصوصا عبر عدد من الشوارع الرئيسية للمدينة.

وبدا واضحا أن القرار صدر على خلفية المجزرة التي حدثت في جيجل قبل أيام، خلال الاحتفالات بفوز المنتخب الوطني.