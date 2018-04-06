والي البليدة يطالب بالإسراع في تسليم المشاريع الجامعية

أبدى والي ولاية البليدة، مصطفى العياضي، إنزعاجه الكبير من الـتأخر المسجل في المشاريع التابعة لقطاع التعليم العالي مهددا بفسخ العقود.

كما أمر والي الولاية، بمراجعة التكاليف المالية بكل من مشاريع جامعة “سعد دحلب” بالصومعة وجامعة “علي لونيسي” بالعفرون.

وطالب رئيس الهيئة التنفيذية، القائمين على المشاريع التي تخص قطاع التعليم العالي باحترام آجال الإنجاز وتسليمها قبل الدخول الجامعي المقبل 2018/2019.

وتفقد والي ولاية البليدة، مشروع الإقامة الجامعية 1000 سرير ومطعمين وقاعة للمحاضرات ومقهى ومسكنين وظيفيين.

كما ركّز على ضرورة تخصيص فضاء للراحة مع إحترام شروط النظافة والصحة العمومية بالنسبة لطلبة الجامعات.