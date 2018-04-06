عاجل

والي البليدة يطالب بالإسراع في تسليم المشاريع الجامعية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
والي البليدة يطالب بالإسراع في تسليم المشاريع الجامعية "مصطفى العياضي" والي ولاية البليدة
بقلم أحمد مراح

أبدى والي ولاية البليدة، مصطفى العياضي، إنزعاجه الكبير من الـتأخر المسجل في المشاريع التابعة لقطاع التعليم العالي مهددا بفسخ العقود.

كما أمر والي الولاية، بمراجعة التكاليف المالية بكل من مشاريع جامعة “سعد دحلب” بالصومعة وجامعة “علي لونيسي” بالعفرون.

وطالب رئيس الهيئة التنفيذية، القائمين على المشاريع التي تخص قطاع التعليم العالي باحترام آجال الإنجاز وتسليمها قبل الدخول الجامعي المقبل 2018/2019.

وتفقد والي ولاية البليدة، مشروع الإقامة الجامعية 1000 سرير ومطعمين وقاعة للمحاضرات ومقهى ومسكنين وظيفيين.

كما ركّز على ضرورة تخصيص فضاء للراحة مع إحترام شروط النظافة والصحة العمومية بالنسبة لطلبة الجامعات.

طالع أيضا:

توقيف شخصين وحجز أوراق نقدية مزورة في خنشلة

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital