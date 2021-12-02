والي البويرة يمنع الولوج إلى المنطقة السياحية تيكجدة من 21:00 ليلا الى غاية 08:00 صباحا

قرر والي ولاية البويرة لكحل عياط عبد السلام منع الولوج الى المنطقة السياحية تيكجدة عبر كامل المسالك من 21:00 ليلا الى غاية 08:00 صباحا. القرار جاء بعد دراسة ما حدث العام الماضي و من اجل مصلحة الاشخاص و الزوار.

وحسب بيان مصالح الولاية قرار منع الولوج الى المنطقة السياحية تيكجدة حفاظا على سلامة المواطنين في ظل التقلبات الجوية.

وشهدت المنطقة إضطراب جوية بعد تساقط كمية معتبرة من الأمطار بالإضافة إلى تهاطل الثلوج بالمنطقة السياحية تيكجدة ما ادى إلى غلق عدد من الطرق وكذا صعوبة في تنقل المركبات. كما ستشهد تالمنطقة توافد عدد كبير من السياح إلى المنطقة بعد إكتساء المنطقة الحلة البيضاء.

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وقف اليوم، والي الشلف لخضر سداس، على حجم مخلفات التقلبات الجوية في 6 أحياء ببلدية تلعصة أين إستمع رفقة رئيس دائرة أبوالحسن إلى إنشغالات العائلات المتضررة جراء السيول الجارفة التي طالت مساكنهم وممتلكاتهم خلال الأيام الأخيرة.

حيث عاين ذات المسؤول عدة نقاط سوداء على مستوى كل من أحياء أغبال، البواعلية، العياشي، بوعزة، الزيتون، بوقيراط و 50 سكن ترقوي مدعم، قبل إسدائه تعليمات إلى المسؤولين المحلين تخص ضرورة العمل في إتجاه التكفل بالعائلات المتضررة وفق الإمكانيات المتاحة.

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أسدى اليوم، والي الشلف لخضر سداس، تعليمات صارمة إلى كل الفاعلين العموميين من أجل تحسين الأداء المرفقي، وذلك من خلال الإلتزام بضمان الجودة والنوعية فضلا عن سرعة التنفيذ لما يتعلق الأمر بالمشاريع التنموية.

كما جاءت هذه التعليمات خلال الإجتماع الذي أشرف عليه رفقة الأمينة العامة بمقر ولاية الشلف بحضور كل من الأمناء العامون البلديات إلى جانب رؤساء الأقسام الفرعية لمديرية السكن.

فضلا عن ممثلي مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء وأملاك الدولة والمحافظة العقارية والأشغال العمومية. إضافة إلى الموارد الموارد المائية والمصالح الفلاحية والتجهبزات العمومية ومحافظة الغابات في ولاية الشلف.

كما عاين والي الشلف لخضر سداس، مدى تقدم وتيرة تقدم الأشغال في 3 مشاريع تنموية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع حظيرة السيارات وسط مدينة الشلف، مستشفى الأمومة والطفل بحي الشرفة ومشروع تهيئة حي بن سونة.

وشدد ذات المسؤول الذي رافقه في هذه الخرجة الميدانية كل من رئيس دائرة الشلف وممثل المصالح التقنية وأصحاب المقاولات المكلفة بالإنجاز. على ضرورة إستلام هذه المشاريع التي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر في الآجال المحددة. مع الإلتزام بالمعايير المتفق عليها في عملية الإنجاز.