والي الجزائر يعاين أشغال إنجاز مسابح شبه اولمبية ويسدي هذه التعليمات

قام والي الجزائر العاصمة. محمد عبد النور رابحي، اليوم السبت، بزيارة ميدانية قادته إلى عديد المواقع بإقليم الولاية.

عاين على إثرها الوالي انطلاق أشغال إنجاز مسابح شبه اولمبية، ووقف على معاينة أشغال إنجاز مسابح قيد الإنجاز.

وأوضح بيان الولاية، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، أن هذه الخطوة جاءت لتعزيز حظيرة المرافق الرياضية.

وذلك في إطار استراتيجية الوصول إلى إنجاز مسبح على مستوى كل بلدية.

وأضافت الولاية في بيانها، أن الوالي استهل الزيارة التفقدية ببلدية واد قريش، بتفقده الفضاء الذي تم تخصيصه لإنجاز مسبح شبه اولمبي.

بعدها تم الاستماع إلى عرض من طرف المؤسسة المنجزة حول إنجاز المشروع.

وليقف بعدها الوالي، على سيرورة إنجاز مسبح شبه أولمبي ببلدية سويدانية المكون من حوضي سباحة، الذي سيتم استلامه قريبا.

وبالإضافة لهذا، تفقد الوالي رابحي، الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز مسابح على مستوى كل من بلديات باباحسن، المحمدية، وبلوزداد.

وأسدى الوالي تعليمات صارمة خلال الزيارة للمؤسسات المنجزة بمختلف المسابح، تقضي بـ:

– ضرورة تقليص الآجال المحددة لإنجاز المسابح

– العمل على اختيار وإنجاز واجهات عصرية للمسابح

– العمل طيلة أيام الأسبوع

– العمل على رفع العراقيل الحائلة دون تقدم سيرورة الأشغال

حظيرة المنشآت الرياضية بولاية الجزائر ستتدعم بـ 31 مسبحا شبه أولمبي:

أكدت ولاية الجزائر في ذات البيان، أن المنشآت الرياضية بولاية الجزائر، ومن خلال استراتيجية الوصول إلى إنجاز مسبح على مستوى كل بلدية.

وبعد الـ 20 مسبحا شبه اولمبي مستغل حاليا، ستُدَعم بـ 31 مسبحا شبه أولمبي كاملا، سيتم إنجازها لتعزيز الحظيرة الرياضية.

حيث سيتم استلام 06 مسابح خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.

والتي تم على مستواها انتهاء الأشغال، بكل من بلدية أولاد الشبل، المالحة بجسر قسنطينة، سيدي موسى، عين طاية، هراوة وسويدانية.

ومن المقرر أن يتم استلام 08 مسابح أخرى تتم على مستواها الأشغال بوتيرة متسارعة تطبيقا للتعليمات المسداة وهذا مع نهاية سنة 2024.

بكل من بلديات الأبيار، بني مسوس، بن طلحة ببراقي، بئر مراد رايس، الدار البيضاء، الكاليتوس، الرويبة (المركب الأولمبي) والمرادية.

وفي ذات السياق سيتم الانطلاق في إنجاز 07 مسابح شبة أولمبية أوائل سنة 2024.

وهذا على مستوى كل من بلدية باش جراح، برج الكيفان، بوروبة، سيدي عبد الله، برج البحري، عين البنيان والرويبة تحديدا بحي “السواسي”.

هذا إضافة إلى الـ 05 مسابح التي انطلقت بها الأشغال والتي تمت زيارة مواقع بعض منها اليوم، والمتواجدة بكل من بلديات واد قريش، باباحسن، المحمدية بلوزداد، والشراقة.

فيما يتم حاليا دراسة مشاريع إنجاز 05 مسابح أخرى تتواجد بكل من بلديات العاشور، الحراش، درارية، دالي ابراهيم وواد السمار.

ويجدر الإشارة، تمت هذه الزيارة التفقدية بحضور كل من الولاة المنتدبين، رؤساء ونواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية، المدراء التنفيذيون، أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أعضاء المجلس الأعلى للشباب، وإطارات الولاية.

وقد استمع الوالي خلال الزيارة إلى انشغالات المواطنين وأسدى تعليمات للتكفل بها وفتح الأبواب واستقبال المواطنين.