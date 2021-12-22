والي العاصمة يسدي تعليمات لفك الخناق المروري

أسدى والي ولاية الجزائر العاصمة أحمد معبد اليوم الاربعاء تعليمات لفك الخناق المروري وهذا في اطار مخطط الولاية.

وفي هذا السياق وحسب بيان للولاية فقد أسدى الوالي جملة من التعليمات منها تسريع إنجاز المشاريع التي هي في طور الإنجاز.

بالاضافة الى إعادة بعث المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة لتطبيق هذا المخطط.

الى جانب تدليل العقبات وتسهيل إجراءات سير المشاريع في مختلف مراحلها، مع ضرورة إحترام أجال الإنجاز، و النوعية في الإنجازمن طرف المؤسسات.

كما اطلع الوالي على عرض مفصل لمختلف المشاريع الخاصة بهذا المخطط. وفي هذا الشأن برمج الوالي خرجات ميدانية لمعاينة كل المشاريع، مشروع بمشروع.

للاشارة، فقد ترأس والي العاصمة اليوم الاربعاء إجتماعا لهذه اللجنة بحضور الأمين العام للولاية، ورئيس الديوان، مع الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية للولاية،

وممثلوا وزارة الأشغال العمومية والنقل. وكذا مدراء من قطاعات أخرى.

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كما وقع الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوم مين تنفيذين يتضمنان التصريح بالمنفعة الـعمومية. والهدف منه امتصاص جزء من الحركة الـمرورية في العاصمة. وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 89 مرسومين تنفيذي رقم رقـم 21-470 والمؤرخ عام 1443 المــوافــق لـ 25 نـوفـمـبـر سنة 2021. والمتضمن إنجاز مخـرج مركز الردم التقني لحاميسي وإلتفـاف إقامة الدولة لزرالدة في العاصمة عن طريق ازدواج الطريـق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212. كما صدر في ذات الجريدة مسروم تنفيذي رقم 21-471 مؤرخ عام 1443 الموافـق لـ 25 نوفمبر سنة 2021. والمتضمن إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان في العاصمة. هذا ويندرجان هذان المرسومان في إطار البرنامج الإستعجالي الذي يهدف إلى فك الاختناق عن العاصمة. والتي تعرف معدل ​​حركة مرورية يومية بنحو 200.000 مركبة /في اليوم.