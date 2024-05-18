والي العاصمة يهنئ العميد

هنأ والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، فريق مولودية الجزائر، عقب تتويجه بلقب البطولة المحترفة لموسم 2023-2024.

وحصد العميد، لقب البطولة قبل 4 جولات عن اختتام الموسم. عقب فوزه أمس الجمعة، أمام اتحاد العاصمة، بهدف من دون مقابل، برسم الجولة 26، مستغلا انتهاء لقاء الملاحقين شباب قسنطينة وشباب بلوزداد على وقع التعادل.

وجاء في منشور عبر الحساب الرسمي لـ”ولاية الجزائر” في “فيسبوك” أمس الجمعة: “يتقدم والي ولاية ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي. إلى أسرة عميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر إدارة. أطقما، لاعبين، ومناصرين بأسمى عبارات التهنئة بمناسبة تتويجه بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس 2024/2023.”