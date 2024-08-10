والي النعامة غاضب ويوجه إنذارا لهذه المؤسسات

عاين والي ولاية النعامة، الوناس بوزقزة، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، اشغال التهيئة ببعض المدارس الابتدائية، في عين الصفراء.

وطالب والي الولاية من المقاولات استدراك التأخر واحترام آجال التسليم في غضون 20 يوماً المقبلة.

كما أبدى الوالي عدم رضاه على وتيرة اشغال المدرسة الابتدائية بحي الدزيرة.

ووجه والي النعامة انذارا للمؤسسات المنجزة بعدم التسامح في حال الإخلال بالاجال وتسليم المؤسسة في وقتها.

وببلدية عين بن خليل، تفقد والي الولاية عينة من المدارس الابتدائية التي استفادت من عملية الصيانة والتهيئة.

وشملت كلا من :

-معاينة أشغال التهيئة بالمدرسة الابتدائية تاج عبد السلام

-معاينة أشغال التهيئة بالمدرسة الابتدائية عمارة جيلالي

-معاينة أشغال التهيئة بالمدرسة الابتدائية دموش محمد العربي

يذكر أنه تم تخصيص غلاف مالي بـ 47 مليون دج للتكفل بصيانة وتهيئة كافة المدارس الابتدائية المعنية. على مستوى بلدية عين بن خليل بمجموع 05 مدارس وهو ما سيساهم في تحسين ظروف تمدرس أبنائنا في أريحية تامة.

وقد ثمن الوالي نوعية الأشغال المنجزة لاسيما الطابع الجمالي، واعتماد المساحات الخضراء. مشيدا بجهود جميع المتدخلين في العملية من أجل تسليم المشاريع في موعدها المحدد بمناسبة الدخول المدرسي. داعيا إلى تعميم المساحات الخضراء وجمالية المشاريع عبر كافة بلديات الولاية.