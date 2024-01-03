والي بجاية يكرم الملاكمة خليف حجيلة

استقبل صبيحة اليوم الأربعاء، والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، بطلة الملاكمة الجزائرية، خليف حجيلة بمقرة الولاية.

وحسبما جاء في الصفحة الرسمية لولاية بجاية. فإن الوالي، استقبل خليف حجيلة، ملاكمة فريق الشبيبة الرياضية لسيدي عياد، بحضور مدير الديوان ومدير الشباب والرياضة.

وأشار المصدر ذاته، بأن الاستقبال شمل أيضا مدرب الفريق الوطني النسوي للملاكمة كنزي عبد الهاني والمدرب المحلي للملاكمة.

وقام الوالي كربوش، بتكريم حجيلة خليف، بمناسبة اقتطاعها تذكرة التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024، كما شجعها وتمنى لها التألق والنجاح في مسارها الرياضي.