والي برج بوعريريج السابق أمام المحكمة العليا يوم 21 سبتمبر الجاري
بقلم نجيبة سماي
من المنتظر أن تنظر المحكمة العليا بتاريخ 21 سبتمبر الجاري في قضية الطعن بالنقض الذي قدمته هيئة دفاع والي برج بوعريرج السابق مشري عز الدين رفقة “ح.ع” نائب سابق بالبرلمان و من معهما. لمتابعتهم في قضايا الفساد طالت العقار و ابرام صفقات غير قانونية بولاية برج بوعريريج.
حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه و تتعلق بالتزوير في محررات رسمية. وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و جنحة التستر على الإثراء الغير المشروع. و جنحة الإمتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة و جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة .
والجدير بالذكر سبق و ان اصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر احكاما تراوحت بين البراءة الى 8 سنوات حبس نافذ للمتهمين في قضية الحال. حيث تم تخفيض العقوبة لوالي بر بوعريريج السابق مشري عز الدين الى 3 سنوات حبس موقوفة النفاذ. فيما تمت إدانة النائب السابق باليرلمان “ح.ع” بعقوبة 8 سنوات حبس نافذ .
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