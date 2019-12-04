والي بومرداس السابقة ترد على تهم منح امتيازات لرجل الأعمال بايري

مثلت نورية زرهوني، والي بومرداس السابقة، أمام قاضي محكمة سيدي امحمد، والمتهمة بمنح امتيازات لبايري ببومرداس، ممثلا في مصنع سيراميك.

وردت زرهوني ” لست أنا من أعطى القطعة الارضية، بل الوالي السابق، بعد توسيع المنطقة الصناعية لبومرداس”.

وأضافت “الوالي السابق هو من حولها لأرض فلاحية، لأرض صالحة للتعمير ، وقبل تحويل هذه القطعة يجب موافقة مصالح وزارة الفلاحة”.

القاضي: جاء قانون التوجيه العقاري والتوجيه الفلاحي، بعد مسح القوانين ينص على ان تحويل الاراضي يمر عبر البرلمان، انت كوالية يمكنك منحها في اطار عقد امتياز للفلاحة.

زرهوني: قطعة الارض وجدت الوالي قد حولها بقانون المسؤولين الذين سبقوني ، انا لم اكن في تلك الولاية لدي كل الوثائق الخاصة بالاجراءات القانونية التي منحت من خلالها هذه الارض.

القاضي: القانون اعطاك الحق لالغاء عقد الامتياز اذا كان مخالفا للقانون

زرهوني: لما جئت لولاية بومرداس وجدت قرار سليم من الوالي السابق لانه تم وفق قوانين و بموافقة مصالح وزارة الفلاحة

زرهوني: لم يكن هناك امكانية لتغيير طبيعة العقار لما جئت على راس الولاية وجدت 3 الاف ملف ينتظر المعالجة، المدير المكلف بالتنشيط و المراقبة كان مهمته التنسيق، ومديرة الصناعة السابقة شاركت في تحضير الملف، والمديرة هي من أعطت الموافقة لبايري للاستفادة من الارض.

وكيل الجمهورية: تم تحويل قطعة ارض ذات جودة فلاحية عالية لأرض صناعية

زرهوني: قمت بالمراقبة القانونية للأرض، وكانت هناك اجراءات إدارية قام بها الوالي السابق، كل المصالح أعطت رأيها بالموافقة، وكان هناك منشور وزاري مشترك من الوزير الاول، أمرنا بالاستمرار في هذه الاجراءات، وفي تحقيق وزارة الفلاحة وافقت على تحويل هذه الارض.

وكيل الجمهورية: المشكل في مخالفة القانون

زرهوني: الاجراءات انتهت بتحويل هذه الارض

وكيل الجمهورية: اذا كان تعديل القانون بقرار والي، وهذا غير مقبول

زرهوني: منحت الموافقة لملف بايري بعد تحويل العقار بعد 20 يوم من تحويله من عقار فلاحي.