والي تبسة يأمر بتطبيق تدابير احترازية إضافية للتصدي لجائحة كورونا

أقر والي تبسة محمد البركة داحاج، اليوم الأحد، خلال اجتماع اللجنة الأمنية الموسع جملة من التدابير الاحترازية الإضافية لدعم وتعزيز الجهود للتصدي للجائحة، وكسر المنحى التصاعدي في عدد الإصابات المسجلة باقليم ولاية تبسة.

أين سيتم مواصلة العمل بكافة الإجراءات التي سبق إقرارها خلال الاجتماع الموسع السابق للجنة الأمنية وتكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكول الصحي، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين.

بالإضافة الى رفع الكراسي والطاولات في الفضاءات المغلقة للمطاعم والمقاهي” الاقتصار على بيع المشروبات والوجبات المحمولة ” ومنع التجمعات والتظاهرات الثقافية الرياضية والتجارية.

غلق المسابح والحمامات والمرشات المفتوحة للجمهو، والاحترام الصارم لقرار غلق قاعات الحفلات، ومباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد المخالفين.

مع دراسة إمكانية قطع التموين بالكهرباء والغاز والماء، والمنع التام لنشاط النقل الجماعي للمسافرين ما بين الولايات، من والى إقليم ولاية تبسة.

والاحترام الصارم للبروتوكول الصحي فيما يخص النقل الحضري، والتقيد بالنقل في حدود نصف المقاعد، ارتداء القناع الواقي، أستعمال المعقمات، وفي حالة عدم الامتثال للبروتكول الصحي يتم سحب الرخصة وإدخال السيارة الى المحشر البلدي. .

وأضاف بيان الولاية، بأنه يجب احترام البروتكول االصحي بشكل صارم بالنسبة لمحلات الحلاقة، ويعرض عدم الامتثال للبروتكون الصحي المحل تحت طائلة الغلق الإداري، والاحترام الصارم لتدابير البروتوكول الصحي على مستوى المساجد، سيما خلال صلاة الجمعة.

حيث يجب ارتداء الأقنعة الواقية، احترام مسافة التباعد، استعمال السجادات الشخصية، وإستعمال المعقمات.

والاحترام الصارم للبروتوكول الصحي على مستوى أسواق الماشية والأسواق العمومية تحت طائلة الغلق الاداري مضاعفة وتكثيف المراقبة على المحلات التجارية.

واتخاذ إجراءات الغلق الفوري ضد مخالفي تدابير البروتوكول الصحي، مع و ارتداء القناع الواقي من طرف الكافة، مع معاقبة المخالفين عن طريق منع الدخول إلى البلديات والإدارات العمومية.