والي تلمسان يستقبل الطفل الأمريكي ماثيو هيل

استقبل أمومن مرموري والي ولاية تلمسان الطفل الأمريكي ماثيو هيل صديق الجزائر ومحبها.

وحسب الصفحة الرسمية لولاية تلمسان فقد تم استقبال ماثيو هيل على مستوى القاعة الشرفية لمقر الولاية- الديوان.

وقد حل الطفل ماثيو هيل المحب للجزائر. بأرض الوطن بعد أن أتته دعوة شرفية من الجزائر لحضور الألعاب المتوسطية بوهران.

وسافر الطفل ماثيو مع أمه و جدته الى الجزائر إنطلاقا من واشنطن. لحضور الألعاب المتوسطية بوهران.

للتذكير، عبر طفل أمريكي من ولاية فلوريدا يبلغ من العمر 11 عاما. عن حلمه في أن يصبح دبلوماسياً في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر.

وقال الطفل في الفيديو الذي نشرته السفارة الأمريكية لدى الجزائر “مرحبا، أنا أرسل هذه الرسالة إليكم جميعا. في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، لأعبر عن هدفي في أن أصبح دبلوماسيا أمريكيا وللمساعدة على تقوية العلاقات بين أمريكا والجزائر”.

وأضاف “اسمي ماثيو هيل، عمري 11 عاما، وأعاني من التوحد. منذ أن كان عمري 3 سنوات، أحببت الجغرافيا، الإعلام والدبلوماسية، والتعلم عن البلدان، خاصة في الشرق الأوسط”.

وتابع “هدفي هو أن أصبح ديبلوماسي أمريكي، لأساعد في تحقيق السلام العالمي مع جميع البلدان. أريد القضاء على الفقر ومساعدة كل شخص على كوكبنا”.

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