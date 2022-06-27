والي تلمسان يستقبل الطفل الأمريكي ماثيو هيل
استقبل أمومن مرموري والي ولاية تلمسان الطفل الأمريكي ماثيو هيل صديق الجزائر ومحبها.
وحسب الصفحة الرسمية لولاية تلمسان فقد تم استقبال ماثيو هيل على مستوى القاعة الشرفية لمقر الولاية- الديوان.
وقد حل الطفل ماثيو هيل المحب للجزائر. بأرض الوطن بعد أن أتته دعوة شرفية من الجزائر لحضور الألعاب المتوسطية بوهران.
وسافر الطفل ماثيو مع أمه و جدته الى الجزائر إنطلاقا من واشنطن. لحضور الألعاب المتوسطية بوهران.
للتذكير، عبر طفل أمريكي من ولاية فلوريدا يبلغ من العمر 11 عاما. عن حلمه في أن يصبح دبلوماسياً في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر.
وقال الطفل في الفيديو الذي نشرته السفارة الأمريكية لدى الجزائر “مرحبا، أنا أرسل هذه الرسالة إليكم جميعا. في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، لأعبر عن هدفي في أن أصبح دبلوماسيا أمريكيا وللمساعدة على تقوية العلاقات بين أمريكا والجزائر”.
وأضاف “اسمي ماثيو هيل، عمري 11 عاما، وأعاني من التوحد. منذ أن كان عمري 3 سنوات، أحببت الجغرافيا، الإعلام والدبلوماسية، والتعلم عن البلدان، خاصة في الشرق الأوسط”.
وتابع “هدفي هو أن أصبح ديبلوماسي أمريكي، لأساعد في تحقيق السلام العالمي مع جميع البلدان. أريد القضاء على الفقر ومساعدة كل شخص على كوكبنا”.
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الرئيس تبون يستقبل الطفل الأمريكي صديق الجزائر “ماثيو هيل”
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر إقامته بوهران، الطفل الأمريكي، صديق الجزائر، ماثيو هيل. الذي أعرب عن أمنيته في أن يصبح يوما سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.
وحسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن الطفل ماثيو هيل “صديق الجزائر ومحبها وحلم دوما بزيارتها. هو شديد التعلق بالعربية ويتمنى أن يكون يوما سفيرا لبلاده في الجزائر”.
و قد حضر الطفل ماثيو هيل إلى مدينة وهران رفقة عائلته كضيوف شرف لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي انطلقت فعالياتها أمس السبت.
كما كان هذا الطفل الموهبة قد استقبل قبل عام بمقر سفارة الجزائر بواشنطن. وبعد أن حقق حلمه في زيارة الجزائر. صرح الطفل ماثيو هيل قائلا: “أشعر بسعادة غامرة وأنا في هذا البلد الرائع، الجزائر. أخيرا، تمكنت من تحقيق حلمي”.
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الجزائر تحقق حلم الطفل الأمريكي ماثيو
استقبل سفير الجزائر بأمريكا أحمد بوطاش، الطفل ماثيو هيل المحب للجزائر. حيث رحب السفير بالطفل الامريكي الذي أتته دعوة شرفية من الجزائر لحضور الألعاب المتوسطية بوهران.
وسيسافر الطفل ماثيو مع أمه و جدته الى الجزائر إنطلاقا من واشنطن. لحضور الألعاب المتوسطية بوهران.
للتذكير، عبر طفل أمريكي من ولاية فلوريدا يبلغ من العمر 11 عاما. عن حلمه في أن يصبح دبلوماسياً في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر.
وقال الطفل في الفيديو الذي نشرته السفارة الأمريكية لدى الجزائر “مرحبا، أنا أرسل هذه الرسالة إليكم جميعا. في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، لأعبر عن هدفي في أن أصبح دبلوماسيا أمريكيا وللمساعدة على تقوية العلاقات بين أمريكا والجزائر”.
وأضاف “اسمي ماثيو هيل، عمري 11 عاما، وأعاني من التوحد. منذ أن كان عمري 3 سنوات، أحببت الجغرافيا، الإعلام والدبلوماسية، والتعلم عن البلدان، خاصة في الشرق الأوسط”.
وتابع “هدفي هو أن أصبح ديبلوماسي أمريكي، لأساعد في تحقيق السلام العالمي مع جميع البلدان. أريد القضاء على الفقر ومساعدة كل شخص على كوكبنا”.
لعمامرة يستقبل الطفل الأمريكي ماثيو ويوجه رسالة له
حقّق وزير الخارجية رمطان لعمامرة حلم الطفل ماثيو باستقباله في الجزائر قبل إنطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إحتفالية يوم الجمعة.
وحسبما نشره وزير الخاريجة لعمامرة فإن الطفل ماثيو كان يريد زيارة الجزائر بشتى الطرق،
كما قال لعمامرة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” الجمعة الفارط :”سعيد لأن حلمك في زيارة الجزائر قد تحقق. اجعله عالياً عزيزي ماثيو لتحقيق طموحك في أن تصبح سفيرًا للولايات المتحدة في الجزائر”.
كما نشر لعمامرة صوره له برفقة الطفل، وعنونها بـ “مرحبا بكم في وهران”.
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