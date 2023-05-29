والي سطيف: “مبروك لأنصار الوفاق الملعب وشركة سونلغاز”

هنأ والي سطيف، محمد أمين درامشي، أنصار الوفاق على الملعب الجديد الذي سيستفيد منه الفريق بسعة 50 ألف مقعد، والذي تم رفع التجميد عنه مؤخرا، كما هنأهم أيضا باقتراب قدوم شركة “سونلغاز”.

وجاءت تصريحات الوالي درامشي، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الاثنين، رفقة الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، المتواجد بولاية سطيف في زيارة عمال.

وقال الوالي: “مبروك على أنصار وفاق سطيف الملعب وشركة سونلغاز.. والفضل كله يعود لرئيس الجمهورية”.