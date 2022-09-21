والي سكيكدة السابق: لست فاسدا ولم أستغل النفوذ

إفتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد اليوم، ملف قضية الفساد المتابع بها والي ولاية سكيكدة السابق بلحسين فوزي.

وتتعلق القضية، بإبرام المعني، لصفقات مخالفة للقانون على مستوى مصالح بلدية سكيكدة. من خلال ابرامه عقد اتفاقية مع منحه صفقة اقتناء أعمدة. ومختلف مستلزمات لتنظيم الطرق بطريقة غير قانونية لفائدة احد المتعاملين ( ح.ف).

وتوبع في هذه القضية بلحسين فوزي رفقة 8 متهمين اخرين من بينهم رئيس بلدية سكيكدة السابق (ط.ك). الى جانب رئيس دائرة السابق لسكيكدة (ع.ع) متهمين غير موقوفين.

الى جانب كل من (ب.م),(ح.ف)،(ب.م),(ح.ج)،(ا.ر) ,(د،ع), والذين وجهت لهم تهم تتعلق بإستغلال النفوذ و اساءة إستغلال الوظيفة. وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد اموال عمومية.

وكذا المشاركة في ابرام صفقة عمومية مخالفة للاحكام التشريعية. وجنح ابرام صفقة مع الدولة و الاستفاذة من سلطة وتأثير اعوان الدولة من اجل تعديل لصالحهم في نوعية الخدمات.

والاستفاذة من سلطة و تأثير موظفي الدولة في ابرام صفقة من اجل التعديل لصالحهم في الخدمات. والمشاركة في الاستفاذة من سلطة وتأثير موظفي الدولة في ابرام صفقة من اجل التعديل لصالحهم في الخدمات.

وبعد استجواب والي سكيكدة السابق بلحسين فوزي انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه. وصرح أن مهامه كوالي هي التوجيه والاشراف والمتابعة للمشاريع القطاعية المتواجدة بإقليم الملف. وليس له أي علاقة مع إبرام الصفقات العمومية.

مضيفا انه إستقبل المدعو (ح.ف) كأي متعامل إقتصادي، تنفيذا لتعليمات السيد وزير الداخلية انذاك. واوضح انه لا تربطه به اي علاقة او صلة مصاهرة او جوار او دراسة لا من قريب او من بعيد.

وتابع انه عرض عليه مشروعه المتعلق بتركيب اعمدة منع ركل السيارات بالارصفة. لمنع المواطنين من ركون سيارتهم على الرصيف بطريقة عشوائية.

كما عرض عليه نموذج من المشروع وبعدها قام بالاتصال برئيس الدائرة المدعو (ع.ع) لكي يعلمه بالنموذج المتعلق بالمشروع. مؤكدا انه لم يعطي لهم اي تعليمات سواء بشرائها او اي تعليمات فيما يخص ابرام صفقة او اعطاء امتياز للمتعامل (ح.ف) او غيره. وان مهمته انتهت بعدما اطلع على نموذج المشروع النموذج.

وتساءل والي سكيكدة السابق بلحسين فوزي عن تهمة النفوذ المتابع بها قائلا للقاضي: سيدي القاضي من هم الاشخاص الذين مارست عليهم إستغلال النفوذ. واوضح بخصوص مشروع الذي كان بقيمة 7 ملايير سنتيم قائلا بذلك سيدي القاضي: “كانت عندي مشاريع لمئات الملايير و لا اتدخل فيهم. هذا ليس من اختصاصي لست فاسدا انا كنت معروف بالنظافة وصرامتي كنت لا اسمح لممارسة الضغط على اي عامل في اي ميدان كان”.

وبخصوص مشروع إنجاز الحضيرة الذي كان في نهاية سنة 2014، قال والي سكيكدة السابق بلحسين فوزي، انه كان هناك باعة فوضاويين موجودين فوق هذه الارضية. وتم طردهم منها وتم استرجاع القطعة الارضية. وبعدها قام بإقتراح فكرة لمشروع يتعلق بحضيرة للسيارات نظرا للازمة المرورية.

وأضاف المتهم انه عرض الفكرة كإقتراح في اجتماع على مستوى الولاية والبلدية اقتنعت بهذا الاقتراح كما تبنت هذا المشروع.كما كان مبرمج فيه نفق. ولم يكن هناك اي قرار مخالف من الجهات المختصة، وتمت اضافة محلات تجارية لمشروع كخدمة عمومية.

رئيس دائرة سكيكدة السابق عرض علي رشوة بقيمة 500 مليون وسيارة من نوع تيڨوان لتسليمها لرئيس البلدية. والفين اورو لتسليمها للوالي لقضاء عطلته الصيفية بإسبانيا.

هذا وقد صرح المتعامل (ح.ف) انه ورد المستلزمات بناءا على طلب رئيس الدائرة. وطلب منه الاسراع في ذلك متحججا بدخول موسم الاصطياف و انها تعليمات من الوالي. وانه بعد توريد المستلزمات رفضت المصالح المعنية استكمال اجراءات الصفقة لدفع المستحقات وبقي بين اخذ و رد بين رئيس البلدية ورئيس الدائرة.

ليعرض عليه هذا الاخير للحصول على مستحقاته ان يقدم له مبلغ 500 مليون وسيارة من نوع تيڨوان لرئيس البلدية. والفين اورو لتسليمها للوالي لقضاء عطلته الصيفية بإسبانيا. وانه كما سبق له وان عرض عليه بيع فيلا استفاذة منها كاطار في الولاية.

اين سلمها هذا الاخير مبلغ 3 ملايير، سلم له منها مليار و600. كما سبق له وان قدم عدة شكاوى ضد رئيس الدائرة من اجل تهمة طلب مزية غير مستحقة. كما رفع عدة دعاوى ادارية للحصول على مستحقات التوريد فقط. غير انه تم رفضها جميعا لعدم تاسيسها بسبب عدم وجود الصفقة ،وعدم استكمال الاجراءات.