والي غرداية يلزم الشركات المتواجدة بالمنيعة بتقديم عروض عمل للشباب

طالب والي ولاية غرداية عز الدين المشري عدد من مدراء المؤسسات والشركات التي تتواجد في إقليم تراب المنيعة.

على تقديم عروض تشغيل للشباب البطال بالمنطقة حيث قدمت شركة “entp” عرض أولى بـ11 منصب عمل لأبناء المنطقة.

في انتظار أن تقدم شركات مناولة عروض أخرى.

و قام والي ولاية غرداية بجهود عبر تشكيل لجنة تحقيق تحت رئاسة المفتش العام للولاية من أجل القيام بعمليات تحقيق وتفتيش.

في طرق التشغيل بكل الشركات المتواجدة في إقليم المنطقة، وذلك بغرض كشف الشركات المتلاعبة في تطبيق تعليمة الوزير الأول. التي تمنح الأولوية لشباب المنطقة في التوظيف بالشركات المتواجدة في بلدتهم.