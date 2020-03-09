والي مستغانم يستقبل السيدة التي خاطبها بعبارة “دبري راسك” وهذا ما دار بينهما

إستقبل والي ولاية مستغانم، عبد السميع سعدون، مساء اليوم الإثنين، السيدة التي خاطبها سابقا بعبارة “دبري راسك”، خلال زيارته لمنطقة بوجديات ببلدية سيرات.

واستمع الوالي للسيدة صحراوي فاطمة في مكتبه، قصد التعرف على مشكلتها، وعدها بإجراء تحقيق ودراسة لوضعيتها، مع التكفل بها بعد استكمال التحقيقات.

وكان والي مستغانم، قدم اعتذاراته رسميا للمواطنة والمهندس في مديرية التعمير بعد التصريحات التي بدرت منه .

وقال الوالي في تصريح للإذاعة الجهوية لمستغانم، أن تصريحاته لم تكن مقصودة، كما أنه لم يرد من خلالها المساس بكرامة المواطنة والموظف.

وأضاف سعدون: “طيلة مساري المهني أقدر الموظفين والموطنين وتربيتي وأخلاقي لايسمحان لي بالإساءة للموظفين و المواطنين”.

وواصل الوالي قوله: “إن كانت تصريحاتي قد مست بكرامتهم أقدم اعتذاراتي رسميا لهذه المواطنة وهذا المهندس وأؤكد لم تكن في نيتي الإساءة إليهما ونيتي كانت العمل من أجل مصلحة الولاية”.