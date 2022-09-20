والي وهران:”سُعداء بتواجد الخضر وهؤلاء الأبطال يستحقون هذا الاستقبال”

عبر والي ولاية وهران، سعيد سعيود، عن سعادته بتواجد المنتخب الوطني الجزائري في مدينة الباهية.

حيث قال سعيود لتلفزيون النهار عقب وصول الخضر أمسية اليوم الثلاثاء إلى مطار أحمد بن بلة.

“كل أهل وهران سُعداء بتواجد المنتخب الوطني الجزائري هنا، نحن نُرحب بكل اللاعبين والطاقم الفني وكذا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم”.

كما أضاف:”أتمنى إقامة طيبة للخضر بولاية وهران، وأتمنى لهم التوفيق في مواجهتي غينيا ونيجيريا والجمهور الوهراني سيكون في المستوى”.

قبل أن يختم:”هؤلاء الأبطال يستحقون هذا الاستقبال خاصة وأنهم أفرحوا الشعب الجزائري في العديد من المرات”.