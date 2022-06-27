والي وهران: الشروع في إحصاء المتضررين من الهزة الأرضية للتكفل بهم

قال والي ولاية وهران سعيد سعيود، أنه مباشرة بعد تسجيل الهزة الأرضية بولاية وهران شرعت السلطات الولائية والمحلية في التنقل إلى الأحياء لمعاينة الأضرار إن وجدت.

وأضاف والي وهران، خلال زيارة تفقدية عقب تسجيل هزة أرضية بالولاية للوقوف على الخسائر. أنه تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل التكفل بالمتضررين. حتى وإن تطلب الأمر تسخير المؤسسات التربوية لإيواء العائلات المتضررة إلى غاية التكفل بهم.

كما أشار الوالي، إلى أن الهيئة التقنية لمراقبة البنايات ستباشر عملها من أجل معاينة البنايات وإحصاء السكنات المتضررة جراء الهزة الأرضية التي ضربت الولاية. وبالتحديد منطقة قديل حيث بلغت شدتها 5.1 درجة على سلم ريشتر وتبعتها هزات إرتدادية.

كما كشف في ذات السياق، أنه سيتم إحصاء كافة الأماكن والمناطق التي تعاني من مشاكل وتدوينها حتى وإن تطلب الأمر ترحيل قاطنيها إلى سكنات لائقة. مضيفا ” أن الدولة الجزائرية لن تتخل عن أبنائها في وقت الشدة”.

وأضاف والي وهران، أنه وبعد المعاينة الأولية التي قام بها رفقة السلطات الولائية والمحلية تبين، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية كبيرة سوى بعض التشققات بالجدران والمنازل.

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