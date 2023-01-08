والي وهران يقف على التحضيرات لاستقبال ضيوف شان الجزائر

قام صباح اليوم الأحد، والي ولاية وهران، السعيد سعيود، بخرجة ميدانية لمتابعة آخر التحضيرات لاستقبال الفرق افريقية التي ستشارك في منافسات كاس افريقيا للامم للمحليين.

وحسب بيان للولاية، رافق الوالي في هذه الخرجة كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي. وبعض مدراء الهيئة التنفيذية رئيس دائرة وهران ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران.

وتمثلت أول نقطة نزل بها الوالي والوفد المرافق، بمحور دوران زبانة أين اعطى تعليمات باعادة تهيئته مع طلاء المعلم وتهيئة المساحة المقابلة.

وبعدها توجه الوالي إلى طريق الميناء وقام بمعاينته اأين اعطي تعليمات لمديرة الاشغال العمومية لمباشرة اصلاح الاهتراءات علي مستوى هذا الطريق.

كما أعطى تعليمات لكل من مدير وهران خضراء بتهيئة المساحات الخضراء علي طول الطريق مع نزع الحشائش الضارة وتقليم الأشجار.

كما اعطى تعليمات لمدير مؤسسة الولائية وهران النظافة لرفع كل النفايات. واعطى تعليمات ايضا لمدير مؤسسة ERMESO وهذا بهدف تعميم الانارة على مستوى كامل الطريق.

وصولا الى محور دوران حي جمال الدين الذي عاينه السيد الوالي ايضا واعطى تعليمات لتهيئته مع تزيينه بالاضواء ونباتات الزينة.

كما قام الوالي بجولة الي محطة سيارات الطاكسي المقابلة لمقر دائرة وهران. واعطى تعليمات لرئيس بلدية وهران بالاهتمام بالمحطة وتهيئتها مع وضع رجال الامن داخلها لتامين وتنظيم سيرورة عمل المحطة.

ليكمل بعدها الوالي طريقه وصولا الي غاية محور دوران الباهية أين وقف على وضعية هذا المحور واعطى تعليمات لتهيئته.

وخلال معاينته لطريق الميناء الي غاية محور دوران الباهية، لاحظ الوالي انتشار وتبعثر كبير للحبوب التي تنقلها الشاحنات من الميناء.

أين حمْل ادارة ميناء وهران مسؤولية هذا التشويه البيئي واعطى تعليمات لذات المؤسسة لتدارك هذا العمل الغير مرضي.