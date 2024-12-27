والي البويرة يتفقد جرحى إنحراف حافلة لنقل المسافرين في تكجدة

تنقل والي البويرة، عبد الكريم لعموري، للإطمئان على الجرحى. فور وقوع حادث إنحراف حافلة لنقل المسافرين بتيكجدة وخلّف إصابة شخصين.

وحسب بيان الحماية المدنية، تنقل الوالي في حدود الساعة 18سا00د بمعية كمال بوستة، رئيس المجلس الشعبي الولائي، و الأمين العام للولاية، إلى العيادة متعددة الخدمات “الشهيد أمزيل سعيد”. للاطمئنان على حالة الجرحى في هذا الحادث الذي أسفر عن إصابة شخصين.

وعاين الوالي مكان وقوع الحادث واطمأن على حالة ركاب الحافلة.

وكانت الحافلة تقل 30 راكبا قادمين من ولاية الجزائر في جولة سياحية إلى منطقة تيكجدة. حيث انحرفت الحافلة أثناء العودة واصطدمت بالجدار الواقي ، ما حال دون سقوطها في المنحدر.