وباء جديد.. الصحة العالمية تحذر من تفشيه

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من وباء جديد محتمل، مؤكدا أنه “تفشيه أصبح مجرد مسألة وقت”.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن غيبريسوس، قوله بأن “السؤال بشأن المرض “اكس” ليس ما إذا كان سيضرب العالم. بل متى سيحدث ذلك، في إشارة إلى أن الوباء قادم لا محالة”.

يشار إلى أن المرض “إكس” لم ينتشر بعد، لكن منظمة الصحة العالمية تطلق عليه هذه التسمية للإشارة إلى بعض الحالات المعدية غير المعروفة حاليا. التي قد تكون قادرة على التسبب في وباء أو جائحة في حال انتشارها في بلاد عدة، مع توقعات بأن يكون أكثر فتكا بـ20 مرة من “كوفيد”.

وشدد غيبريسوس على أن العالم لا يزال غير مستعد لمواجهة جائحة جديدة، مجددا طلبه بتوقيع معاهدة عالمية للاستعداد. والتأهب للجائحة القادمة، بحلول شهر مايو المقبل، واصفا تلك المعاهدة بأنها “مهمة حاسمة للإنسانية.