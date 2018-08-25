وثائق جديدة عن إبن دونالد ترامب غير الشرعي

تتوالى الفضائح في حياة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، فهذه المرة كشفت تقارير حصرية لـCNN فضيحة جديدة لترامب.

وذكرت CNN أنها حصلت على وثيقة حساسة قيل إنها أبرمت مع بواب سابق كان يعمل في برج ترامب.

بهدف إخفاء علاقة حميمية بين الرئيس دونالد ترامب ومدبرة منزل سابقة له، أدت لإنجابها طفلا منه.

وأفادت الشبكة بأن هذه الوثيقة تم التوقيع عليها في 15 نوفمبر 2015 بين البواب السابق، دينو ساجودين، وAmerican Media الإعلامية.

تمنع “البواب السابق” من التحدث عن قضية ابن دونالد ترامب غير الشرعي.

وتنص على أن المؤسسة تملك حقوقا حصرية في هذه القصة، وعلى المصدر توفير جميع المعلومات حولها إلى المؤسسة.

وأعلن مارك هيلد، محامي ساجودين، أن موكله سيتقاضى بموجب هذا الاتفاق 30 ألف دولار في حال قامت المؤسسة بنشر تفاصيل الحادثة.

لكن الصفحة الثالثة من الوثيقة التي نشرتها CNN تحوي تعديلًا على الاتفاق.

ينص على أن البواب السابق سيتلقى المبلغ المذكور خلال خمسة أيام، ويترتب عليه دفع غرامة قيمتها مليون دولار إذا خالف الاتفاق.

وجاء هذا الخبر بعد يوم من إفادة وسائل إعلام أمريكية مختلفة، بأن رئيس American Media ، ديفيد بيكر، حصل على الحصانة.

كشاهد في قضية مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب، والذي كان اعترف أمام القضاء بأن “ترامب” فوضه في عام 2016 .

بدفع مبالغ مالية من ميزانية حملته الانتخابية إلى امرأتين مقابل التزامهما الصمت حول علاقاتهما الجنسية معه.