وثيقة جديدة سيحتاجها الأطفال المقيمون في فرنسا

سيحتاج الأطفال الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يعيشون في فرنسا إلى DCEM. للسفر إلى الخارج عندما يدخل نظام EES حيز التنفيذ.

وتثبت هذه الوثيقة أن الأطفال الأجانب يقيمون بشكل قانوني في فرنسا وتعفيهم من شرط التسجيل في EES.

سعر DCEM هو 50 يورو، ولكن يتم إعفاء بعض الأطفال الأجانب من الرسوم.

وسيتم إطلاق نظام الدخول/الخروج الجديد للاتحاد الأوروبي في أكتوبر من هذا العام. وسيحل محل ختم جواز السفر اليدوي الذي ينطبق حاليًا على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون منطقة شنغن.

بمجرد أن يصبح النظام فعالاً، سيتعين على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. حمل جواز سفر مع DCEM للإعفاء من EES عند السفر من فرنسا إلى دولة عضو أخرى والعكس.

وبما أن أطفال الجنسيات الذين لا يطلب منهم الحصول على تأشيرات لدخول فرنسا. لا يحصلون بشكل عام على تصاريح إقامة، فإن DCEM سيكون بمثابة وثيقة. لإثبات أنهم يقيمون بشكل قانوني في فرنسا.

لا يُطلب من القاصرين الأجانب الذين يعيشون في فرنسا الحصول على تصريح إقامة

من ناحية أخرى، فإن الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والمقيمين في فرنسا. والذين يحملون وثيقة تثبت أنهم مقيمون في البلاد لن يتأثروا بالنظام. لن يُطلب منهم التسجيل في EES طالما أنهم يمتلكون بطاقة إقامة.

كما لا يُطلب من القاصرين الأجانب الذين يعيشون في فرنسا الحصول على تصريح إقامة.

ومع ذلك، عند السفر خارج البلاد، يُطلب من القُصّر الأجانب الحصول على DCEM. الذي يسمح بالسفر إلى الخارج دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة، للحصول على تجربة سفر سلسة.

ولا يُطلب من القُصّر الأجانب الحصول على تصريح إقامة للبقاء في فرنسا. ومع ذلك، لتسهيل سفرهم خارج فرنسا، يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على وثيقة سفر للقاصرين الأجانب (DCEM).

وينبغي تقديم طلب الحصول على DCEM من قبل الشخص الذي لديه مسؤولية أبوية على القاصر. منذ بداية هذا العام، أصبح من الممكن تقديم طلب للحصول على DCEM عبر الإنترنت. مما يجعل العملية برمتها أكثر ملاءمة.

بالنسبة للقاصرين الذين لديهم آباء من خارج الاتحاد الأوروبي، تبلغ تكلفة DCEM 50 يورو.

من ناحية أخرى، إذا كان للقاصر آباء من مواطني الاتحاد الأوروبي، فسيتم إصدار DCEM مجانًا. يتم إصدار DCEM مجانًا للقاصرين في المملكة المتحدة أيضًا بموجب اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.