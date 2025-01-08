وجود قنبلة.. إغلاق أشهر شوارع لندن وإخلاء المباني والمتاجر

أغلقت السلطات الأمنية شارع “ريجنت” الشهير وسط العاصمة لندن، للإشتباه بوجود قنبلة.

وفرضت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، طوقاً أمنياً وسط العاصمة لندن للاشتباه في سيارة. حيث أخلت شارع ريجنت وسط لندن. كما أغلقت وأخلت معظم الشوارع والمباني المؤدية لشارع ومربع هانوفر. فيما سمع صوت انفجار وسط لندن.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع حادث أمني وسط العاصمة.

وأظهرت لقطات فيديو، طوقا كبيرا للشرطة وتواجدا لخدمات الطوارئ في شارع ريجنت بعد ظهر الأربعاء.

وأخلت السلطات العديد من المباني بينما تحقق الشرطة في الحادث.