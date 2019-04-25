وحش بشري يغتصب 5 أطفال ويصوّرهم بهاتفه في تلمسان

النيابة العامة أصدرت مذكرة لتوقيفه والأمن يعثر على هاتفه النقال في منزله

اهتزت، في الساعات الأخيرة، مدينة تلمسان على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، أقدم فيها شاب معروف في وسط الانحراف باسم «فرماجة» على اغتصاب 5 أطفال معظهم من جيرانه.

وذلك عقب استدراجهم إلى منزله بواسطة حيلة ماكرة مستعملا حبات حلوى وعلب بسكويت لجذبهم إليه، حيث كان يحولهم بالقوة على غرفته حيث يمارس عليهم كل طقوس الاعتداء الجنسي.

وأكثر من ذلك كان يقوم بأخذ مشاهد خادشة للحياء لهم قصد تخويفهم بها وتهديدهم بالانتقام لو تجرأوا على فضحه.

إلا أن مسلسل المنكر الذي كان يديره الجاني بحق الأطفال الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و9 سنوات.

لم يدم طويلا، حيث سرعان ما تم انكشاف أمره فأخذ الأطفال الضحايا يقصون على أوليائهم ما حدث لهم تحت ضغط الوحش البشري الذي لم يرحم براءتهم.

ولم يعر اهتماما لرابطة الجوار التي تجمعه بعائلاتهم، أين كان يمارس عليهم الفاحشة بكل وقاحة وبرودة، وبعد تحويل الأطفال الخمسة على أطباء الاختصاص.

تأكد أنهم تعرضوا فعلا لاعتداء جنسي معنّف مخلفا لهم صدمة نفسية وقلقا كبيرا انعكس على مزاجهم الذي أصبح يميل إلى الخوف ورفض الخروج بعيدا عن البيت.

أين يتابعون حصصا في العلاج النفسي لتدارك الحالة الصعبة التي يعيشونها حاليا، وقد شنت على إثرها مصالح الأمن حملة بحث واسعة عنه عبر كافة التراب الوطني.

نزولا عند مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة لمحكمة تلمسان، قصد التعجيل بتوقيفه وتسليمه للعدالة، وخلال عملية التفتيش التي أخضع لها مسكن المجرم الكائن بالقلعة.

استرجع المحققون هاتفا نقالا خاصا به جرى التحقيق في كافة محتوياته المحفوظة في الذاكرة، والتي أظهرت وجود أفلام وفيديوهات إباحية.