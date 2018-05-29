ودية البرتغال تضع ماجر أمام ضغط كبير !!

بات الناخب الوطني رابح ماجر، أمام ضغط كبير بعد تعادل المنتخب التونسي إيجابيا أمام نظيره البرتغالي ودياً أمسية اليوم بمدينة براغا.

وأشعل أنصار المنتخب الوطني مواقع التواصل الإجتماعي بعد ودية البرتغال، مؤكدين أن الخسارة بأداء والنتيجة لن تكون مقبولة وغير مُبررة حسبهم.

ما سيجعل مواجهة الخضر أمام زُملاء رونالدو يوم 7 جوان المقبل قلقاً لماجر كون الخسارة لن تمر مرور الكرام حسب أنصار الخضر.

يذكر أن تربص “محاربي الصحراء” إنطلق اليوم بالمركز التقني لسيدي موسى تحضيرا لمواجهتي الرأس الأخضر والبرتغال.