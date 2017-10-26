ورقة نقدية بشعار الجامعة العربية مرفوضة من التداول..!!

وقف “النهار أون لاين”، على معاملة تجارية في إحدى الصيدليات في سعيد حمدين بالعاصمة، رفضت فيها ورقة نقدية.

أين قدمت سيدة إلى البائعة في أحد الصيدليات ثمن الدواء ورقة نقدية من فئة 1000 دج بدمغة واضحة، تخلد ذكرى تأسيس الجامعة العربية.

ويظهر شعار الإحتفال بـ “الذكرى 60 لتأسيس الجامعة الدول العربية”، واضحا على الورقة النقدية.

وفي المقابل، رفضت الصيدلية استيلام الورقة النقدية،لما تحمله من ختم وشعار لم يطلع عليه الجزائريون بعد.

وقالت السيدة أنها جلبت الأوراق النّقدية عندما تلقت راتبها الشهري دون ذكر البنك أو مصرف هذه النّقود.

بين حقوق الصيدلية، وواجب الزبونة، يبقى تداول هذه الورقة النقدية معلقا بتأكيد أو نفي الجهات المعنية بسلامة 1000 دينار الجزائرية.

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