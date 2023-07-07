ورقلة.. عودة أول فوج من حجاج ولايات الجنوب الشرقي للبلاد

وصل اليوم الجمعة أول فوج من حجاج ولايات جنوب شرق البلاد إلى أرض الوطن عبر مطار ”عين البيضاء” بورقلة في أول رحلة عودة من البقاع المقدسة بعد أداء مناسك الحج لموسم 1444هـجري/2023 ميلادي .

وقد ضم هذا الفوج 302 حاجا وحاجة من عدة ولايات من جنوب شرق الوطن على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث تم توفير لهم جميع التسهيلات لاستكمال الإجراءات الإدارية.

وتتواصل رحلات العودة عبر مطار “عين البيضاء” بورقلة بين 7 و 22 جويلية الجاري لنقل 3.900 حاجا وحاجة من ولايات ورقلة وغرداية وتمنراست و إيليزي والوادي وجانت وتوقرت والمنيعة والمغير و ان صالح.

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