ورقلة.. وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور 

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 56 ببلدية حاسي عبد الله بولاية ورقلة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فتدخلت مصالحها على الساعة 13سا42د ، من اجل حادث إنحراف وإنقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 56 ، بلدية حاسي عبد الله ودائرة سيدي خويلد.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 49 سنة و إصابة آخر بجروح يبلغ من العمر 46 سنة.

ليتم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي، أما الضحية المتوفية فتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.