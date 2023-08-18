وريثة عرش إسبانيا تلتحق بالخدمة العسكرية

إلتحقت وريثة عرش إسبانيا الأميرة، ليونور، بالخدمة العسكرية، والتي تدوم لثلاث سنوات، بعد اتفاق مع الحكومة على أدائها الخدمة قبل دراستها الجامعية.

ووصلت الابنة الكبرى للملك فيليب السادس “18 سنة”،، إلى الأكاديمية العسكرية للجيش في سرقسطة، يوم أمس الخميس. برفقة والديها الملك فيليب والملكة ليتيزيا وشقيقتها صوفيا.

وقالت للصحفيين إنها تواجه العام “بحماس كبير”، لكنها اعترفت أيضا بأنها تشعر “ببعض التوتر”.

وقال الملك في حديث صحفي: “حان دور ليونور الآن، إنه أمر مثير. نحن ندعمها كثيرا. الأيام الأولى ستكون صعبة، لكنها ستمر عليها بجهد وصبر”.

وستقضي الأميرة عاما في الأكاديمية العسكرية في سرقسطة ثم تلتحق بمدرسة بحرية حيث ستبحر على متن مركب خوان سيباستيان دي إلكانو. وهو مركب شراعي تستخدمه البحرية الإسبانية للتدريب، ومن ثم تنهي دراستها في الأكاديمية الجوية العامة.

وليونور، التي أنهت مؤخرا فترة عامين في كلية UWC Atlantic College الخاصة في ويلز، هي الأولى في تسلسل الخلافة ما لم يولد وريث ذكر، تليها أختها صوفيا.