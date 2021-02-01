وزارة الأشغال العمومية: الإنتهاء قريبا من إعداد دفتر شروط مشروع تخفيف الإزدحام بالعاصمة

أفادت وزارة الأشغال العمومية، أن عملية إعداد دفتر الشروط المتعلق بتخفيف الإزدحام على الطرق بولاية الجزائر تشرف على الإنتهاء.

وأفادت “وأج” حسب حصيلة للوزارة، أنه تم إطلاق مناقصات محدودة وطنية ودولية في 10 مارس 2020.

وقد تم إختيار أولي لثلاثة مجموعات شركات وهي مجموعتين “جزائريتين- صينيتين”، ومجموعة “صينية-ماليزية”.

وأضافت الحصيلة، أن الشركات الصينية “عرضت توفير التمويل اللازم من بنوكها”.

للإشارة فقد أكد وزير الاشغال العمومية فاروق شيعلي مؤخرا، أن مشكل الإزدحام المروري بالعاصمة سيتم حله قريبا بفضل إنجاز عدة مشاريع كبرى ستهل من حركة المرور.