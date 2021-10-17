وزارة الأشغال العمومية: دقيقة صمت ترحما على شهداء مجازر 17 أكتوبر

أشرف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، صبيحة اليوم الأحد، في تمام الساعة 11:00، على الوقوف دقيقة صمت، ترحما على ارواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بمقر الوزراة.

وتم قراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء الأبرار، بحضور كافة إطارات وعمال الوزارة.

هذا وأقر رئيس الجمهورية، الوقوف دقيقة صمت كل سنة، عبر كامل التراب الوطني، بمناسبة إحياء الذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961.

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