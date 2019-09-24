وزارة الإتصال بصدد تحيين النصوص القانونية المسيرة لقطاع الإعلام

كشف وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي أن الوزارة “بصدد تحيين النصوص القانونية المسيرة لقطاع الإعلام.

وأضاف الوزير، أنه سيتم عرض النصوص القانونية على الحكومة بهدف تنظيم وتطوير القطاع.

جاء تصريح الوزير على هامش انطلاق أشغال الدورة التكوينية الـ 4 لشبكة الإعلاميين لتعزيز حقوق الطفل.

وأكد رابحي، أن هذه النصوص تهدف لتعزيز القوانين الحالية المنظمة لقطاع الإعلام وضمان صرامة حقوق المنتسبين للحقل الإعلامي الوطني.

كما شدّد الوزير، على ضرورة أن يتولى القائمون على المؤسسات الإعلامية، وبالأخص القطاع الخاص تطبيق هذه القوانين.

كما شدّد الناطق باسم الحكومة، على تطبيق القوانين على أرض الواقع بكل مسؤولية وبكل موضوعية.

وأبرز الوزير حرصه على إشراك مهنيي قطاع الإعلام و الاتصال في عملية إعداد هذه النصوص، من خلال إستشارة واسعة لهم.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة للإستماع إلى انشغالات كل المنتسبين للقطاع ومعالجتها في إطار القانون.