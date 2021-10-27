وزارة الاتصال ترد على “AFP” وتهدد.. !

ردّت وزارة الاتصال، اليوم الأربعاء، بالثقيل على وكالة الأنباء الفرنسية بعد حملتها العدائية ضد الجزائر. كما أضافت الوزارة، أن الوكالة تواصل تحاملها العدائي ضد الجزائر وتتجرد من أدنى مقومات المصداقية والموضوعية.

كما أشارت وزارة الاتصال، إلى أن وكالة الأنباء الفرنسية أضحت بوقا ناطقا باسم “لوبيات” معلومة ودوائر رسمية حاقدة على الجزائر. وفي المقابل طالبت بصرامة “AFP” بالتوقف الفوري عن حملتها العدائية البغيضة ضد الجزائر.

وفي المقابل، هدّدت الوزارة، بتطبيق القانون الساري في مثل هذه الحالات والمتمثل في عدم منحها الاعتماد. إضافة إلى “منعها من الممارسة في الجزائر تحت أي غطاء وبأية صفة كانت”.

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وكالة الأنباء الجزائرية ترد على نظيرتها الفرنسية

أدانت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال لها نشر اليوم برقية جديدة لوكالة الأنباء الفرنسية اين توصل فرنسا حملتها الشرسة ضد الجزائر. وذلك من خلالها بثتها اليوم روبورتاجا بمحتوى يحمل “مغالطات كبيرة” و”زيف إعلامي واضح” مسجلة بذلك إنزلاق خطير.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن الوكالة الفرنسية بهذا الروبورتاج وقعت في انزلاق خطير آخر يضاف إلى سجلها الحافل بالأخبار الكاذبة الموجهة “حصريا” ضد الجزائر.

وعبرت وكالة الانباء الجزائرية عن إستياءها من هذه الوكالة التي نصبت نفسها في الفترة الأخيرة جهاز “بروباغاندا مسخر بامتياز”. والغرض من ذلك خوض حرب إعلامية بالوكالة لفائدة جهات تكن العداء للجزائر.

وأرجعت وكالة الانباء الجزائرية بثت روبورتاج حول ظاهرة الحرڨة وكذا هذه الحرب الإعلامية راجع إلى ثبات الجزائر على مواقفها التاريخية إزاء القضايا الدولية العادلة. كما ان كل الحقائق تقود إلى مسؤولية فرنسا في الكثير من مآسي الدول الإفريقية ومتاجرتها بظاهرة الهجرة لتمرير مخططات انتخابية ظرفية

ونشرت الثلاثاء، وكالة الأنباء الفرنسية اليوم روبورتاجا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية. أين إختلقت فيه فيه “بإيعاز” سيناريوهات تشبه روايات “الفن السابع”. معتمدة في ذلك على معطيات بعيدة كل البعد عن الواقع. حيث تحولت هذه الوكالة الى مجرد آلة في يد كيانات معادية للجزائر.

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