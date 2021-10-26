وكالة الأنباء الجزائرية : وكالة الأنباء الفرنسية تواصل حملتها الموجهة ضد الجزائر ببثها روبورتاجا يحمل مغالطات كبيرة

أدانت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال لها نشر اليوم برقية جديدة لوكالة الأنباء الفرنسية اين توصل فرنسا حملتها الشرسة ضد الجزائر. وذلك من خلالها بثتها اليوم روبورتاجا بمحتوى يحمل “مغالطات كبيرة” و”زيف إعلامي واضح” مسجلة بذلك إنزلاق خطير.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن الوكالة الفرنسية بهذا الروبورتاج وقعت في انزلاق خطير آخر يضاف إلى سجلها الحافل بالأخبار الكاذبة الموجهة “حصريا” ضد الجزائر.

وعبرت وكالة الانباء الجزائرية عن إستياءها من هذه الوكالة التي نصبت نفسها في الفترة الأخيرة جهاز “بروباغاندا مسخر بامتياز”. والغرض من ذلك خوض حرب إعلامية بالوكالة لفائدة جهات تكن العداء للجزائر.

وأرجعت وكالة الانباء الجزائرية بثت روبورتاج حول ظاهرة الحرڨة وكذا هذه الحرب الإعلامية راجع إلى ثبات الجزائر على مواقفها التاريخية إزاء القضايا الدولية العادلة. كما ان كل الحقائق تقود إلى مسؤولية فرنسا في الكثير من مآسي الدول الإفريقية ومتاجرتها بظاهرة الهجرة لتمرير مخططات انتخابية ظرفية

ونشرت اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء الفرنسية اليوم روبورتاجا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية أيتن إختلقت فيه فيه “بإيعاز” سيناريوهات تشبه روايات “الفن السابع”. معتمدة في ذلك على معطيات بعيدة كل البعد عن الواقع. حيث تحولت هذه الوكالة الى مجرد آلة في يد كيانات معادية للجزائر.

وينذرج هذا الإنزلاق الخطير التي قامت به وكالة إعلامية كهذه في إطار سلسلة من الأعمال العدائية والبعيدة عن المتعارف عليه في المهنة. خاصة وأنه قد سبق لها مؤخرا وأن أبدت تعاطفا مع منظمة مصنفة في خانة “التنظيمات الإرهابية” والتي يتزعمها عنصر يقيم في فرنسا ومطلوب من قبل العدالة الجزائرية. حيث لم تتوانى في القيام بالإجراءات الضرورية لتسلمه وفق المواثيق والاتفاقات الدولية المتعامل بها في هذا المجال.