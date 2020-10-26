وزارة البريد تدعو المجتمع المدني للمساهمة في تأطير عمليات سحب الأجور

تدعو وزارة البريد، فعاليات المجتمع المدني، للتجند والمشاركة، في تسيير عملية سحب الأجور والمعاشات، إلى جانب عمال البريد.

ويأتي ذلك، نظرا للظرف الحساس الذي تعيشه بلادنا في ظلّ تسجيل زيادة في الإصابات بعدوى الفيروس وتنامي خطر تفشي الوباء العالمي كوفيد 19.

ولذلك، دعت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، فعاليات المجتمع المدني للمساهمة في تأطير توافد المواطنين على المراكز البريدية.

وطلبت الوزارة، المساعدة لاسيما ما يخص تنظيم الطوابير والسهر على احترام تعليمات السلامة كاحترام مسافات التباعد، والحرص على التطهير والتعقيم.

هذا وتعلم الوزارة، المواطنين، أن المكاتب البريدية الكبرى ستكون مفتوحة استثنائيا لخدمتهم أيام الجمعة.

كما طالبت الجميع، بالتحلي بمزيد من الوعي والمسؤولية، واحترام تعليمات الأمن والسلامة التي تقدم لهم على مستوى مراكز البريد.