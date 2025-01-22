وزارة البريد توظف 476 عاملا وانطلاق التسجيلات السبت المقبل

أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، الثلاثاء، عن فتح مسابقة لتوظيف 476 عاملا في هذا القطاع عبر كامل التراب الوطني.

وأوضح زروقي، في كلمة له بمناسبة إبرام اتفاقيتين في مجال الرقمنة بين المجلس الشعبي الوطني وقطاعي كل من البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية التسجيل في هذه المسابقة “ستنطلق ابتداء من يوم السبت 25 جانفي. عبر المنصة الرقمية لمؤسسة بريد الجزائر”، مؤكدا أن عملية التوظيف ستكون عادلة وشفافة، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وأضاف أنه سيتم من خلال هذه المسابقة تكريس مبدأ الاستفادة المتكافئة لكل المواطنين، بما فيهم قاطنو المناطق. ذات الكثافة السكانية المنخفضة، من التغطية بالاتصالات الإلكترونية، وذلك من خلال برنامج الخدمة الشاملة الجاري تنفيذه.

وأبرز زروقي أنه تماشيا مع مسار التحول الرقمي، سيعمل القطاع على إنشاء مراكز المهارات عبر التراب الوطني “Skills Centers”. باعتبارها أقطاب امتياز مخصصة لتكوين الشباب الجزائري مجانيا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، الأمن السيبراني وغيرها من التكنولوجيات الحديثة المرتبطة بمهن المستقبل.

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