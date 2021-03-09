وزارة البريد والمواصلات تتعاون مع 4 قطاعات لإنجاز مشاريع الخدمة العمومية

أشرف إبراهيم بومزار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على تنظيم يوم إعلامي لفائدة المديرين الولائيين لأربعة قطاعات.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع حضره قطاعات الداخلية، الأشغال العمومية والنقل، الموارد المائية والسكن والعمران والمدينة.

وأوضح البيان، أن الإجتماع يأتي على خلفية الإمضاء على منشورين وزاريين لتكثيف شبكات الإتصالات وتطويرها.

ويتعلق المنشور الأوّل بين قطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الداخلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية.

حيث يحدد شروط وكيفيات التأجير من قبل الجماعات المحلية والشركات المكلّفة بمنشآت الموارد المائية لفائدة متعاملي الاتصالات الإلكترونية.

أما المنشور الثاني، الممضى بين قطاعات البريد والداخلية والأشغال العمومية والنقل والسكن والعمران والمدينة.

ويحدد المنشور إجراءات وكيفيات تخصيص وربط مشاريع السكنات الاجتماعية، وإنجاز التجهيزات والمنشآت العمومية.

وكذا تهيئة الطرقات والطرق السيارة والتهيئة العمرانية بشبكات الاتصالات الإلكترونية.

حيث يهدف إلى تأطير العلاقات بين القطاعات، وتعزيز التعاون والتنسيق بينها لإنجاز المشاريع الحيوية الخاصة بالخدمة العمومية.

على غرار الإدراج المسبق للمنشآت القاعدية للإتصالات الإلكترونية في دفاتر الشروط الخاصة بمجالات السكن والأشغال العمومية و التهيئة العمرانية، كمخططات التهيئة و التعمير ، مخططات تهيئة المدن الجديدة والأقطاب العمرانية، وشغل الأراضي.