وزارة البريد : 14 ماي آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لشغل الوظائف العليا

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أن آخر أجل لإرسال الترشيحات هو 14 ماي.

وهذا تبعا للإعلانين المتعلقين بالترشح لفائدة موظفي الوزارة لشغل الوظائف العليا بالإدارة المركزية أو بالمديريات الولائية.

وأضافت المديرية عبر الصفحة الرسمية للوزارة، أنه يشترط أن يكون المترشحون يستوفون شروط التعيين المنصوص عليه في القوانين السارية.

إضافة إلى امتلاكهم المؤهلات المطلوبة من خبرة وشهادات جامعية و كفاءات المهنية.

كما سيتم الإنتقاء عبر دراسة الملفات المودعة كمرحلة أولى، ثمّ استدعاء المترشحين المنتقين لإجراء مقابلة شفوية مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بذلك حضوريا أو عن بعد.