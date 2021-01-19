وزارة التجارة: إرتفاع أسعار المواد الغذائية سببه المضاربة والندرة

أكدت وزارة التجارة، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو بعض المواد ذات الإستهلاك الواسع راجع إلى المضاربة والندرة.

وقال محمد لوحايدية المدير العام للرقابة وقمع الغش بالوزارة في حديث للإذاعة الوطنية، أن الأسعار ارتفعت أيضا في الأسواق العالمية.

وأضاف لوحايدية، أن نتائج التحقيقات التي قامت بها الوزارة حسب فواتير الشراء واستيراد المواد الأولية على غرار القمح من الخارج.

وأشار إلى أن التحقيقات، أن الأسعار ومنذ شهر أكتوبر الفارط ارتفعت في الأسواق العالمية بـ 40 دولار في الطن الواحد.

وأوضح لوحايدية، أن هذا الارتفاع في الأسواق العالمية أدى إلى ارتفاع التكلفة والتي انعكست سلبا على السعر النهائي.

كما أن ارتفاع تكاليف النقل بسبب كورونا خلقت ندرة في وسائل النقل.

أما بخصوص البقوليات، فقد سجلت ندرة في الأسواق العالمية، وهو ما خلق ارتفاعا في الأسعار على مستوى الأسواق.

وأضاف أن الوزارة سجلت 12 ألف تدخل منذ شهر أكتوبر الماضي منها 600 مخالفة، مشيرا إلى أن هذه التدخلات سمحت بتحرير 554 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين.