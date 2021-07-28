وزارة التجارة: إرتفاع نسبة الصادرات خارج المحروقات للسداسي الأول لسنة 2021

أعلنت وزارة التجارة، أن الصادرات خارج قطاع المحروقات سجلت زيادة معتبرة خلال السداسي الأول من سنة 2021 . مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وحسب بيان للوزارة، فقد بلغت نسبة الصادرات في السداسي الأول من سنة 2021. 2.03 مليار دولار. فيما تم تسجيل 1.04 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية. كما إرتفعت نسبة الصادرات خارج المحروقات بنسبة 95.55 بالمائة. ومعدل الصادرات خارج المحروقات بلغ 12.38 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات

وأوضح البيان، أنه من بين أهم المواد المصدرة الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية بقيمة 618 مليون دولار. بزيادة تقدر بـ 52.4 بالمائة. والحديد والصلب بقيمة 370 مليون دولار، مقابل 21.59 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة تقدر بـ 16.14 بالمائة. والمواد الغذائية بقيمة 287 مليون دولار، بزيادة تقدر بـ 37 بالمائة. والسكر: 206 مليون دولار، بزيادة تقدر بـ 55.5 بالمائة.