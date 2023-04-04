وزارة التجارة.. إطلاق رخص الاستيراد بداية من يوم الأربعاء

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم بداية من يوم غد الأربعاء، إطلاق سحب رخص الاستيراد للملفات المعالجة.

كما أوضحت وزارة التجارة، في بيان لها، أن سحب رخص الاستيراد، سيتم عبر فضاء المستخدم. وهذا من خلال المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض https://import.commerce.gov.dz.

في حين، دعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين، إلى تحميل رخص الاستيراد من المنصة، أين سيكون بدء من يوم الغد الأربعاء. وأنه يمكنهم القيام بعملية التوطين البنكي لهذه الرخص، بدء من يوم الاثنين 10 أفريل 2023، لاستكمال إجراءات الاستيراد.

ويدخل الإجراء في إطار استكمال رقمنة الإجراءات الإدارية وتسهيل الخدمات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين. دون تكبد عناء التنقل، وهذا ضمن خطة العمل الجديدة للوزارة.

تحديد شروط وكيفيات تطبيقها

وكشفت الجريدة الرسمية في مرسوم تنفيدي عن شـروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أوالتصدير للمنتوجات والبضائع.

وجاء في العدد رقم 37 من ذات الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 22-201 مؤرخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سـنة 2022. يتمم المـرسوم التنفيذي رقم 15-306المؤرخ في 24صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمـبر سنة 2015 . الذي يحدد شــروط وكيفيـات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أوالتصدير للمنتوجات والبضائع.

ووفقا لذات المرسوم تسّلـم الـرخصة التلقائـية للإستـيـراد لكل عملية استيراد، وتكون صالحة لمدة سنة واحدة”. كما يتعين على القطاعات الوزارية المعنية بمنح الرخص طلب الرأي المسبق للوزير المكّلف بالتجارة قبل تسليم الرخصة.

وأضاف ذات المرسوم أنه بإمكان الوزير المكّلف بالتجارة إعطاء رأيه طبقا لأحكام المادة 6 مكرر 6 من الأمر رقم 03-04.المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 جويلية سنة 2003،المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في أجل أقصاه 10 أيام”.

كما تنشأ على مستوى وزارة التجارة ” منصة رقمية مخصصة لتسيير رخص الاستيراد الـتـلقائية. وتكون موصولة بالقطاعات الوزارية المعنية وكذا إدارة الجمارك”.

ويجب على المتعاملين الحائزين الرخص الممنوحة لهم من القطـاعـات المعنية الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه 6 أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.