وزارة التجارة: السجل الإلكتروني ضروري في ملف إبرام الصفقات العمومية

كشفت وزارة التجارة، أنه من الضروري تقديم السجل الإلكتروني ضمن الملف الإداري في إطار إبرام الصفقات العمومية.

وجاء في تعليمة موقعة من طرف الأمين العام للوزارة كريم قش، أن الإجراء جاء تطبيقا لتعليمات وزير التجارة وفي إطار رقمنة القطاع، وكذا عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 5 افريل 2018، الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.

وطالبت الوزارة من ممثلي القطاع على مستوى كافة لجان الصفقات العمومية بضرورة الحرص على الزامية تقديم السجل التجاري الإلكتروني ضمن الملف الإداري “دفتر الشروط” والتأكد من وجوده ضمن الملف قبل المصادقة على الصفقة.