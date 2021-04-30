وزارة التجارة تأمر أصحاب المساحات التجارية الكبرى والتجار الإلتزام بالبروتوكول الصحي

ألزمت وزارة التجارة كافة التجار وأصحاب المؤسسات بضرورة تطبيق إجراءات الوقاية والبروتوكول الصحي.
وحسب بيان للوزارة، فإنه على كافة المتعاملين الإقتصاديين، خاصة أصحاب المساحات التجارية الكبرى والمحلات التجارية ومختلف الفضاءات التي تُمارس أي نشاط تجاري يستقطب المواطنات والمواطنين، أنه لا بد من إلزامية وإجبارية التقيد الكامل بالبرتوكول الصحي ومختلف الإجراءات المتعلقة به والذي أقرته الحكومة منذ بداية الأزمة الصحية العالمية بالجزائر.
وأضاف البيان، إن إحترام هذه الإجراءات الوقائية كان سببا مباشرا في إعادة بعث العديد من النشاطات التجارية التي تم توقيفها بسبب تفشي فيروس كورونا.
وطالبت الوزارة بضرورة مواصلة البروتوكول للحفاظ على مكسب إعادة بعث الحركية التجارية والمساهمة في مكافحة الفيروس.
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