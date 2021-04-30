وزارة التجارة تأمر أصحاب المساحات التجارية الكبرى والتجار الإلتزام بالبروتوكول الصحي

ألزمت وزارة التجارة كافة التجار وأصحاب المؤسسات بضرورة تطبيق إجراءات الوقاية والبروتوكول الصحي.

وحسب بيان للوزارة، فإنه على كافة المتعاملين الإقتصاديين، خاصة أصحاب المساحات التجارية الكبرى والمحلات التجارية ومختلف الفضاءات التي تُمارس أي نشاط تجاري يستقطب المواطنات والمواطنين، أنه لا بد من إلزامية وإجبارية التقيد الكامل بالبرتوكول الصحي ومختلف الإجراءات المتعلقة به والذي أقرته الحكومة منذ بداية الأزمة الصحية العالمية بالجزائر.

وأضاف البيان، إن إحترام هذه الإجراءات الوقائية كان سببا مباشرا في إعادة بعث العديد من النشاطات التجارية التي تم توقيفها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطالبت الوزارة بضرورة مواصلة البروتوكول للحفاظ على مكسب إعادة بعث الحركية التجارية والمساهمة في مكافحة الفيروس.