وزارة التجارة.. “تجار الأزمة” يستغلون الظروف لتحقيق الأرباح

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة، أحمد مقراني، إن الأخيرة شرعت منذ مدة في التحضير لشهر رمضان.

وقامت وزارة التجارة –يقول المتحدث- من أجل ضبط السوق وتموينه بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.

وطمأن مقراني المواطنين أن كل السلع ستكون متوفرة بالكمية المطلوبة في السوق.

قال المتحدث في فوروم الإذاعة الوطنية، أن مصالحه وبالتنسيق مع قطاع الفلاحة ستعمل على تمويل السوق بانتظام بالمواد الأساسية.

وأضاف مدير تنظيم الأسواق أن “وزارة التجارة تسهر على تمويل السوق بالسلع على مدار السنة وليس في شهر رمضان فقط”.

في المقابل عبر عن أسفه على وجود ما يسمى بتجار الأزمة يستغلون مثل هذه الظروف لتحقيق الأرباح على حساب المواطنين.

وفي سياق متصل،كشف مقراني أن مصالحه سخرت 9 ألاف عون لمراقبة السلع والمخازن بالتنسيق مع منظمات حماية المستهلك ورجال الأمن.

مضيفا أن “الدولة ستستعمل كل الآليات لردع مثل هذه التصرفات وتنظيم السوق من خلال القضاء على الأسواق غير الرسمية.

علاوة على تشجيع المتعاملين على التعامل بالفاتورة وهذا كله من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.