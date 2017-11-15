وزارة التجارة تحذر من “مطارح” تسبب السرطان!

وجهت وزارة التجارة تعليمة لكل مديرياتها الجهوية، حذرت من خلالها من تداول منتوج في الأسواق يسبب السرطان.
وأوضحت الوزارة أن المادة المسببة للسرطان توجد في المضاجع الاسفنجية الجديدة المنتشرة عبر 5 علامات تجارية.
وخصت التعليمة كل من ولاية عنابة، الطارف، سكيكدة، قالمة وسوق أهراس.
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التعليقات (2)
Une moitié d’information. Donnez nous les marques pour qu’on évite de les acheter.
Eviter d’acheter ses matelas de marque : DUNLOPPILE,SIMMONS,TREEN,BULTES et EPEDA qui cause des cancer.