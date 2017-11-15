وزارة التجارة تحذر من “مطارح” تسبب السرطان!

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وزارة التجارة تحذر من “مطارح” تسبب السرطان!
بقلم عايدة.ع

وجهت وزارة التجارة تعليمة لكل مديرياتها الجهوية، حذرت من خلالها من تداول منتوج في الأسواق يسبب السرطان.

وأوضحت الوزارة أن المادة المسببة للسرطان توجد في المضاجع الاسفنجية الجديدة المنتشرة عبر 5 علامات تجارية.

وخصت التعليمة كل من ولاية عنابة، الطارف، سكيكدة، قالمة وسوق أهراس.

المزيد من التفاصيل عبر الفيديو التالي:

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التعليقات (2)

  • fakou

    Une moitié d’information. Donnez nous les marques pour qu’on évite de les acheter.

  • fakou

    Eviter d’acheter ses matelas de marque : DUNLOPPILE,SIMMONS,TREEN,BULTES et EPEDA qui cause des cancer.

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