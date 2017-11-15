وزارة التجارة تحذر من “مطارح” تسبب السرطان!

وجهت وزارة التجارة تعليمة لكل مديرياتها الجهوية، حذرت من خلالها من تداول منتوج في الأسواق يسبب السرطان.

وأوضحت الوزارة أن المادة المسببة للسرطان توجد في المضاجع الاسفنجية الجديدة المنتشرة عبر 5 علامات تجارية.

وخصت التعليمة كل من ولاية عنابة، الطارف، سكيكدة، قالمة وسوق أهراس.

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